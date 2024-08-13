РФ у Криму використовує мінімум п'ять аеродромів, діяльність двох - зведена до мінімуму, - Плетенчук
Російські війська продовжують використовувати кілька аеродромів в окупованому Криму, попри зниження їхньої ефективності.
Про це заявив представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, російська авіація використовує за призначенням щонайменше п'ять аеродромів на півострові, однак два з них уже не мають того навантаження, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Втрати в техніці призвели до значного скорочення діяльності цих об'єктів.
"Фактично зведено до мінімуму діяльність цих аеродромів", - зазначив Плетенчук.
Він додав, що російські військові могли б використовувати більше аеродромів у Криму, враховуючи наявність великої кількості таких об'єктів на півострові.
Однак, з якихось тактичних причин, вони воліють продовжувати експлуатацію саме цих аеродромів і не передислокують авіацію на материкову частину Росії.
"Передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої РФ вони не хочуть з якихось тактичних міркувань, тому продовжують використовувати саме ці аеродроми", - зазначив він.
Окупація Криму та наслідки
Окупація Криму Росією 2014 року стала однією з найбільш значущих подій у сучасній європейській історії. Відтоді півострів залишається "під контролем" Росії, що було засуджено більшістю країн світу.
Основним аспектом російської активності в Криму є посилення військової інфраструктури. Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові, розмістивши там великі сили, включно з Чорноморським флотом.
На півострові також регулярно проводяться масштабні навчання, що демонструють військові можливості Росії. Крім цього Кремль використовує Крим як військову базу. Півострів став плацдармом, що дає змогу Росії контролювати акваторію Чорного моря, а також атакувати материкову територію України дронами і ракетами.
Днями агенти руху "АТЕШ" виявили базу ППО на мисі Фіолент, яка забезпечує захист Севастополя.
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