РФ у Криму використовує мінімум п'ять аеродромів, діяльність двох - зведена до мінімуму, - Плетенчук

Про це заявив представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, російська авіація використовує за призначенням щонайменше п'ять аеродромів на півострові, однак два з них уже не мають того навантаження, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Втрати в техніці призвели до значного скорочення діяльності цих об'єктів.

"Фактично зведено до мінімуму діяльність цих аеродромів", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що російські військові могли б використовувати більше аеродромів у Криму, враховуючи наявність великої кількості таких об'єктів на півострові.

Однак, з якихось тактичних причин, вони воліють продовжувати експлуатацію саме цих аеродромів і не передислокують авіацію на материкову частину Росії.

"Передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої РФ вони не хочуть з якихось тактичних міркувань, тому продовжують використовувати саме ці аеродроми", - зазначив він.