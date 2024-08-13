РФ в Крыму использует минимум пять аэродромов, деятельность двух - сведена к минимуму, - Плетенчук
Российские войска продолжают использовать несколько аэродромов в оккупированном Крыму, несмотря на снижение их эффективности.
Об этом заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, российская авиация использует по назначению как минимум пять аэродромов на полуострове, однако два из них уже не имеют той нагрузки, которая была в начале полномасштабного вторжения. Потери в технике привели к значительному сокращению деятельности этих объектов.
"Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов", - отметил Плетенчук.
Он добавил, что российские военные могли бы использовать больше аэродромов в Крыму, учитывая наличие большого количества таких объектов на полуострове.
Однако, по каким-то тактическим причинам, они предпочитают продолжать эксплуатацию именно этих аэродромов и не передислоцируют авиацию на материковую часть России.
"Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой РФ они не хотят по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы", - отметил он.
Оккупация Крыма и последствия
Оккупация Крыма Россией в 2014 году стала одним из наиболее значимых событий в современной европейской истории. С того времени полуостров остается "под контролем" России, что было осуждено большинством стран мира.
Основным аспектом российской активности в Крыму является усиление военной инфраструктуры. Россия значительно увеличила свое военное присутствие на полуострове, разместив там крупные силы, включая Черноморский флот.
На полуострове также регулярно проводятся масштабные учения, демонстрирующие военные возможности России. Помимо этого Кремль использует Крым как военную базу. Полуостров стал плацдармом, позволяющим России контролировать акваторию Черного моря, а также атаковать материковую территорию Украины дронами и ракетами.
На днях агенты движения "АТЕШ" обнаружили базу ПВО на мысе Фиолент, обеспечивающую защиту Севастополя.
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