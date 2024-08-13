РФ в Крыму использует минимум пять аэродромов, деятельность двух - сведена к минимуму, - Плетенчук

Российские войска продолжают использовать несколько аэродромов в оккупированном Крыму, несмотря на снижение их эффективности.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, российская авиация использует по назначению как минимум пять аэродромов на полуострове, однако два из них уже не имеют той нагрузки, которая была в начале полномасштабного вторжения. Потери в технике привели к значительному сокращению деятельности этих объектов.

"Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что российские военные могли бы использовать больше аэродромов в Крыму, учитывая наличие большого количества таких объектов на полуострове.

Однако, по каким-то тактическим причинам, они предпочитают продолжать эксплуатацию именно этих аэродромов и не передислоцируют авиацию на материковую часть России.

"Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой РФ они не хотят по каким-то тактическим соображениям, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы", - отметил он.