РФ в Крыму открыла новый "лагерь" для детей, их будут обучать основам военной службы

Россияне в оккупированной Евпатории открыли новый "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

"Еще один учебно-методический центр военно-патриотического воспитания украинских детей появился на Крымском полуострове. Оккупанты открыли его в Евпатории, на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин". Назвали "Авангард", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую смену центр принял, по данным оккупационной "администрации", 100 учеников 9-11-х классов. До 6 октября подростки будут учиться основам военной службы.

Россия занимается милитаризацией детей

Лубинец отметил, что распространением пропаганды, связанной с войной, российские оккупанты пытаются стереть в детях украинскую идентичность, разорвать их связь с родной страной.

Фото: Лагерь в Крыму (t.me/dmytro_lubinetzs)

Также он добавил, что политику милитаризации украинских парней и девушек на Крымском полуострове Россия проводит с начала его оккупации. После полномасштабного вторжения процесс перевоспитания молодежи только усилился.

"Милитаризация Россией образования и насаждение своей идеологии детям на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением, согласно международному гуманитарному праву", - добавил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Украина постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей. Например, вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что из оккупированных Россией украинских территорий удалось эвакуировать еще одного ребенка. Мальчик сейчас находится в Киеве.