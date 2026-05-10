У РФ книжки масово "чистять" від згадок про війну та ЛГБТК+, - СЗРУ

У СЗРУ заявили, що цензура в російській книжковій індустрії набула системного характеру та охоплює весь процес книговидання - від рукопису до продажу в магазинах.

Одним із символів нової політики став так званий "блекаут" - фізичне закреслення або приховування частин тексту чорними смугами.

У розвідці зазначають, що така практика перестала бути прихованою і тепер відкрито демонструється читачам.

Причиною стали нові законодавчі обмеження в РФ. Під заборону або жорстку модерацію потрапляють згадки про війну, критика російської агресії, теми ЛГБТК+, еміграції, деколонізації, а також тексти про наркотики чи самогубства.

Через це тисячі книжок у Росії перевіряють, маркують або вилучають із продажу.

У СЗРУ наголосили, що цензура застосовується незалежно від часу написання твору. Під "очищення" потрапляють навіть класичні твори світової літератури під час нових перекладів або перевидань.

Деякі російські видавництва вже почали використовувати штучний інтелект для пошуку "небажаного" контенту.

Алгоритми аналізують тексти та визначають потенційно ризиковані фрагменти, однак нерідко помилково сприймають звичайні слова або контексти як порушення.

У результаті під цензуру можуть потрапляти навіть нейтральні сцени або окремі слова.

Водночас остаточне рішення про редагування чи вилучення тексту ухвалюють редактори та юристи, які працюють під ризиком штрафів або кримінального переслідування.

У СЗРУ зазначили, що історично "блекаут" використовувався як мистецький або протестний прийом, однак у сучасній Росії він став інструментом приховування змісту.

"Чорні рядки стають звичними і сприймаються як частина "правил гри", - наголосили в розвідці.

За оцінкою СЗРУ, у результаті кремлівська цензура перетворює книжку з джерела знань на інструмент ідеологічного контролю, де навіть відсутність тексту має політичний зміст.