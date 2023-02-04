РФ кинула всі сили на прорив Бахмута та наступ в бік Лимана, але отримала відсіч, - Маляр

Російські військові цього тижня всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку, проте отримали відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами Маляр, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що росіянам не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку", - пояснила вона

Проте вона наголосила, що завдяки стійкості наших воїнів успіху військові РФ не досягли.