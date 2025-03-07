РФ кинула 24 одиниці бронетехніки на штурм Часового Яру, триває зачистка залишків окупантів

Російська армія активізувалась на Краматорському та Торецькому напрямках. Там ворог активізував свої штурмові дії задля оволодіння містом Часів Яр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, російська армія безуспішно атакувала українські оборонні укріплення в районі Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Дружби, Дачного та Кримського.

Противник також активізував свої штурмові дії задля окупації містом Часів Яр. Для проведення штурму ворог залучив 24 одиниці бронетехніки у декілька хвиль. В результаті ураження вогнем нашої артилерії знищено та пошкоджено 17 бронемашин, штурм відбито.

Наразі триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника. Українські військові вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація у Часовому Яру

Раніше повідомлялось, що російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну.

Відомо, що періодично у місті тривають запеклі бої. А росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.

За даними ОСУВ "Хортиця", російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Турецькому напрямках. Зокрема, ворог штурмував Часів Яр. Однак ЗСУ відбили наступ противника на півдні цього населеного пункту.