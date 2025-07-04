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РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

П'ятниця 04 липня 2025 08:57
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РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська не припиняють спроб прориву оборони українських позицій. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо

Агресор завдав 2 ракетні та 67 авіаційних ударів, використав 109 керованих авіабомб, 2 ракети, а також провів 6527 обстрілів, з яких 119 — із реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано 3786 дронів-камікадзе, застосованих для ураження позицій і населених пунктів.

Під авіаудари потрапили, зокрема:

  • Чернігівська область: Михальчина Слобода
  • Сумська область: Новомутин
  • Харківська область: Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка
  • Донецька область: Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка
  • Дніпропетровська область: Філія, Дачне
  • Херсонська область: Миколаївка

У відповідь авіація та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, чотири артилерійські системи і 18 районів зосередження живої сили та техніки окупантів.

Ситуація за напрямками

Північно–Слобожанський і Курський напрямки: відбито 16 атак, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 КАБ, здійснив 333 артобстріли.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Південно-Слобожанський напрямок: 10 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Куп’янський напрямок: відбито 4 атаки біля Кіндрашівки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Лиманський напрямок: 19 атак ворога, зокрема біля Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини, Дронівки.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Сіверський напрямок: 4 бої поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Краматорський напрямок: відбита одна атака у напрямку Білої Гори.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Торецький напрямок: 7 атак в районах Русиного Яру, Яблунівки, Плещіївки, Олександро-Калинового.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Покровський напрямок: найгарячіший - 54 атаки поблизу Мирного, Новоторецького, Горіхового, Проміня, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного, Софіївки.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Новопавлівський напрямок: 13 штурмів у районах Запоріжжя, Вільного Поля, Андріївки-Клевцового.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Гуляйпільський напрямок: одна атака біля Новозлатополя.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Оріхівський напрямок: одна атака у бік Новопавлівки.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Придніпровський напрямок: три невдалі спроби просування.

РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 205 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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