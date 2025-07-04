РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Російські війська не припиняють спроб прориву оборони українських позицій. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо
Агресор завдав 2 ракетні та 67 авіаційних ударів, використав 109 керованих авіабомб, 2 ракети, а також провів 6527 обстрілів, з яких 119 — із реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано 3786 дронів-камікадзе, застосованих для ураження позицій і населених пунктів.
Під авіаудари потрапили, зокрема:
- Чернігівська область: Михальчина Слобода
- Сумська область: Новомутин
- Харківська область: Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка
- Донецька область: Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка
- Дніпропетровська область: Філія, Дачне
- Херсонська область: Миколаївка
У відповідь авіація та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, чотири артилерійські системи і 18 районів зосередження живої сили та техніки окупантів.
Ситуація за напрямками
Північно–Слобожанський і Курський напрямки: відбито 16 атак, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 КАБ, здійснив 333 артобстріли.
Південно-Слобожанський напрямок: 10 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.
Куп’янський напрямок: відбито 4 атаки біля Кіндрашівки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.
Лиманський напрямок: 19 атак ворога, зокрема біля Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини, Дронівки.
Сіверський напрямок: 4 бої поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки.
Краматорський напрямок: відбита одна атака у напрямку Білої Гори.
Торецький напрямок: 7 атак в районах Русиного Яру, Яблунівки, Плещіївки, Олександро-Калинового.
Покровський напрямок: найгарячіший - 54 атаки поблизу Мирного, Новоторецького, Горіхового, Проміня, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного, Софіївки.
Новопавлівський напрямок: 13 штурмів у районах Запоріжжя, Вільного Поля, Андріївки-Клевцового.
Гуляйпільський напрямок: одна атака біля Новозлатополя.
Оріхівський напрямок: одна атака у бік Новопавлівки.
Придніпровський напрямок: три невдалі спроби просування.
Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Втрати ворога
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.
Також українські воїни знешкодили два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 205 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
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