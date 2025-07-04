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РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Пятница 04 июля 2025 08:57
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РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска не прекращают попыток прорыва обороны украинских позиций. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно

Агрессор нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, использовал 109 управляемых авиабомб, 2 ракеты, а также провел 6527 обстрелов, из которых 119 - из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано 3786 дронов-камикадзе, примененных для поражения позиций и населенных пунктов.

Под авиаудары попали, в частности:

  • Черниговская область: Михальчина Слобода
  • Сумская область: Новомутин
  • Харьковская область: Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка
  • Донецкая область: Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка
  • Днепропетровская область: Филиал, Дачное
  • Херсонская область: Николаевка

В ответ авиация и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы и 18 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: отражено 16 атак, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 КАБ, совершил 333 артобстрела.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Южно-Слобожанское направление: 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Купянское направление: отражено 4 атаки возле Кондрашовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Лиманское направление: 19 атак врага, в частности у Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины, Дроновки.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Северское направление: 4 боя вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Краматорское направление: отбита одна атака в направлении Белой Горы.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Торецкое направление: 7 атак в районах Русиного Яра, Яблоновки, Плещеевки, Александро-Калинового.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Покровское направление: самое горячее - 54 атаки вблизи Мирного, Новоторецкого, Орехового, Проминя, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного, Софиевки.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Новопавловское направление: 13 штурмов в районах Запорожья, Свободного Поля, Андреевки-Клевцово.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Гуляйпольское направление: одна атака возле Новозлатополя.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Ореховское направление: одна атака в сторону Новопавловки.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Приднепровское направление: три неудачные попытки продвижения.

РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

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