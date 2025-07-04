РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские войска не прекращают попыток прорыва обороны украинских позиций. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Что известно

Агрессор нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, использовал 109 управляемых авиабомб, 2 ракеты, а также провел 6527 обстрелов, из которых 119 - из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано 3786 дронов-камикадзе, примененных для поражения позиций и населенных пунктов.

Под авиаудары попали, в частности:

Черниговская область : Михальчина Слобода

: Михальчина Слобода Сумская область : Новомутин

: Новомутин Харьковская область : Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка

: Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка Донецкая область : Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка

: Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка Днепропетровская область : Филиал, Дачное

: Филиал, Дачное Херсонская область: Николаевка

В ответ авиация и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы и 18 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: отражено 16 атак, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 КАБ, совершил 333 артобстрела.

Южно-Слобожанское направление: 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

Купянское направление: отражено 4 атаки возле Кондрашовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

Лиманское направление: 19 атак врага, в частности у Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины, Дроновки.

Северское направление: 4 боя вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки.

Краматорское направление: отбита одна атака в направлении Белой Горы.

Торецкое направление: 7 атак в районах Русиного Яра, Яблоновки, Плещеевки, Александро-Калинового.

Покровское направление: самое горячее - 54 атаки вблизи Мирного, Новоторецкого, Орехового, Проминя, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного, Софиевки.

Новопавловское направление: 13 штурмов в районах Запорожья, Свободного Поля, Андреевки-Клевцово.

Гуляйпольское направление: одна атака возле Новозлатополя.

Ореховское направление: одна атака в сторону Новопавловки.

Приднепровское направление: три неудачные попытки продвижения.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.