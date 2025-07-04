РФ бросает все силы, но ВСУ дают отпор: Генштаб рассказал о ситуации на фронте
Российские войска не прекращают попыток прорыва обороны украинских позиций. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно
Агрессор нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, использовал 109 управляемых авиабомб, 2 ракеты, а также провел 6527 обстрелов, из которых 119 - из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано 3786 дронов-камикадзе, примененных для поражения позиций и населенных пунктов.
Под авиаудары попали, в частности:
- Черниговская область: Михальчина Слобода
- Сумская область: Новомутин
- Харьковская область: Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка
- Донецкая область: Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка
- Днепропетровская область: Филиал, Дачное
- Херсонская область: Николаевка
В ответ авиация и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы и 18 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
Ситуация по направлениям
Северо-Слобожанское и Курское направления: отражено 16 атак, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 КАБ, совершил 333 артобстрела.
Южно-Слобожанское направление: 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.
Купянское направление: отражено 4 атаки возле Кондрашовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.
Лиманское направление: 19 атак врага, в частности у Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины, Дроновки.
Северское направление: 4 боя вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки.
Краматорское направление: отбита одна атака в направлении Белой Горы.
Торецкое направление: 7 атак в районах Русиного Яра, Яблоновки, Плещеевки, Александро-Калинового.
Покровское направление: самое горячее - 54 атаки вблизи Мирного, Новоторецкого, Орехового, Проминя, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного, Софиевки.
Новопавловское направление: 13 штурмов в районах Запорожья, Свободного Поля, Андреевки-Клевцово.
Гуляйпольское направление: одна атака возле Новозлатополя.
Ореховское направление: одна атака в сторону Новопавловки.
Приднепровское направление: три неудачные попытки продвижения.
Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.
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