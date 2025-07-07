РФ кидає сили на прорив оборони ЗСУ біля Покровська: де тривають важкі бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними українських військових, на Покровському напрямку противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Яблунівка, Разіне, Володимирівка, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Миколаївка, Звірове, Новоекономічне та Лисівка.

Також останньої доби тривали бої неподалік Удачного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Новосергіївки, Олексіївки та Дачного.

"Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - сказано у повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

Нагадаємо, раніше українські Сили спеціальних операцій успішно провели там ефективну бойову операцію. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирський.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.