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РФ кидає сили на прорив оборони ЗСУ біля Покровська: де тривають важкі бої

Понеділок 07 липня 2025 10:06
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РФ кидає сили на прорив оборони ЗСУ біля Покровська: де тривають важкі бої Ілюстративне фото: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ біля Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Покровська. Окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними українських військових, на Покровському напрямку противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Яблунівка, Разіне, Володимирівка, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Миколаївка, Звірове, Новоекономічне та Лисівка.

Також останньої доби тривали бої неподалік Удачного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Новосергіївки, Олексіївки та Дачного.

"Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - сказано у повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

Нагадаємо, раніше українські Сили спеціальних операцій успішно провели там ефективну бойову операцію. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирський.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Водночас, за даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

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Покровськ Війна в Україні ВСУ
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