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РФ бросает силы на прорыв обороны ВСУ возле Покровска: где продолжаются тяжелые бои

Понедельник 07 июля 2025 10:06
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РФ бросает силы на прорыв обороны ВСУ возле Покровска: где продолжаются тяжелые бои Иллюстративное фото: РФ пытается прорвать оборону ВСУ возле Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Покровска. Оккупанты пытаются реализовать численное преимущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным украинских военных, на Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Яблоновка, Разино, Владимировка, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Николаевка, Зверево, Новоэкономичное и Лисовка.

Также в последние сутки продолжались бои неподалеку Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Алексеевки и Дачного.

"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - сказано в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Напомним, ранее украинские Силы специальных операций успешно провели там эффективную боевую операцию. Была уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.

А в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сырский.

По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

В то же время, по данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

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Покровск Война в Украине ВСУ
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