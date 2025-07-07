РФ бросает силы на прорыв обороны ВСУ возле Покровска: где продолжаются тяжелые бои

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным украинских военных, на Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Яблоновка, Разино, Владимировка, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Николаевка, Зверево, Новоэкономичное и Лисовка.

Также в последние сутки продолжались бои неподалеку Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Алексеевки и Дачного.

"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - сказано в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Напомним, ранее украинские Силы специальных операций успешно провели там эффективную боевую операцию. Была уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.

А в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сырский.

По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.