У РФ кажуть про вибухи та "прильоти" в районі авіабази, де базуються МіГ-31К

В мережі були оприлюднені відео про дронову атаку та роботу протиповітряної оборони. Зазначається, що БПЛА були помічені напередодні ввечері між н.п. Велетьма та Саваслейка, де й розташована військова авіабаза.

Також в Telegram-каналі "Типичные Кубебяки" писали, що місцеві жителі розповідали про "10 прильотів" в районі авіабази.

Також стверджується, що проїзд у село та місто Кулебаки після цього був перекритий.

За словами місцевого губернатора, у Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО та РЕБ через безпілотники.

"На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всіх заходів щодо мінімізації наслідків", - написав російський чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що попередньо постраждалих немає.

Розташування російської авіабази Саваслейка в Нижньогородській області на карті (фото: wikipedia.org / google.com/maps)

Зазначимо також, що аеродром "Саваслейка" розташований за приблизно 600 км до кордонів України.

Атака дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня у низці регіонів РФ казали про атаки безпілотників.

Зокрема, у Воронежі та області повідомляли про роботу ППО через дронову атаку, вибухи та пожежі. Місцевий губернатор звітував про нібито збиття українських БПЛА, а в мережі висловлювали припущення, що об'єктами дронової атаки могли бути військові аеродроми Балтімор та Борисоглєбськ.

Крім того, про відбиття повітряної атаки заявляли представники влади у Курській та Бєлгородській області, а також писали ЗМІ щодо ударів БПЛА в Орловській області.

