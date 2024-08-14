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У РФ кажуть про вибухи та "прильоти" в районі авіабази, де базуються МіГ-31К

Ілюстративне фото: у Нижегородській області заявили про атаку дронів та вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Нижегородській області (РФ) заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про роботу ППО у регіоні. Внаслідок події пролунали вибухи у районі авіабази "Саваслейка", де можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Нижегородської області Глеба Нікітіна та російські медіа.

В мережі були оприлюднені відео про дронову атаку та роботу протиповітряної оборони. Зазначається, що БПЛА були помічені напередодні ввечері між н.п. Велетьма та Саваслейка, де й розташована військова авіабаза.

Також в Telegram-каналі "Типичные Кубебяки" писали, що місцеві жителі розповідали про "10 прильотів" в районі авіабази.

Також стверджується, що проїзд у село та місто Кулебаки після цього був перекритий.

За словами місцевого губернатора, у Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО та РЕБ через безпілотники.

"На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всіх заходів щодо мінімізації наслідків", - написав російський чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що попередньо постраждалих немає.

Розташування російської авіабази Саваслейка в Нижньогородській області на карті (фото: wikipedia.org / google.com/maps)

Зазначимо також, що аеродром "Саваслейка" розташований за приблизно 600 км до кордонів України.

Атака дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня у низці регіонів РФ казали про атаки безпілотників. 

Зокрема, у Воронежі та області повідомляли про роботу ППО через дронову атаку, вибухи та пожежі. Місцевий губернатор звітував про нібито збиття українських БПЛА, а в мережі висловлювали припущення, що об'єктами дронової атаки могли бути військові аеродроми Балтімор та Борисоглєбськ.

Крім того, про відбиття повітряної атаки заявляли представники влади у Курській та Бєлгородській області, а також писали ЗМІ щодо ударів БПЛА в Орловській області. 
 

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Російська ФедераціяАтака дронів