В РФ говорят о взрывах и "прилетах" в районе авиабазы, где базируются МиГ-31К

В сети были обнародованы видео о дроновой атаке и работе противовоздушной обороны. Отмечается, что БПЛА были замечены накануне вечером между н.п. Велетма и Саваслейка, где расположена военная авиабаза.

Также в Telegram-канале "Типичные Кубебяки" писали, что местные жители рассказывали о "10 прилетах" в районе авиабазы.

Также утверждается, что проезд в село и Кулебаки после этого был перекрыт.

По словам местного губернатора, в Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и РЭБ через беспилотников.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Принимаются все меры по минимизации последствий", - написал российский чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что предварительно пострадавших нет.

Расположение российской авиабазы ​​Саваслейка в Нижегородской области на карте (фото: wikipedia.org / google.com/maps)

Отметим также, что аэродром "Саваслейка" расположен примерно за 600 км до границ Украины.

Атака дронов в России

Напомним, в ночь на 14 августа в ряде регионов РФ говорили об атаках беспилотников.

В частности, в Воронеже и области сообщали о работе ПВО из-за дроновой атаки, взрывов и пожаров. Местный губернатор отчитывался о якобы сбитии украинских БПЛА, а в сети высказывали предположение, что объектами дроновой атаки могли быть военные аэродромы Балтимор и Борисоглебск.

Кроме того, об отражении воздушной атаки заявляли представители власти в Курской и Белгородской области, а также писали СМИ об ударах БПЛА в Орловской области.