У РФ кажуть про атаку дронів на аеродром у Твері

Російська Тверська область перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони намагаються уразити аеродром на околиці обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
О 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чутно звук прольоту БПЛА.
По дрону відкрили вогонь з автоматів, працює ППО.
Впродовж останніх кількох місяців різні міста та регіони Російської Федерації майже щоночі атакують ударні бепілотники.
Цілями дронів є нафтопереробні заводи, нафтобази, військові аеродроми та інші об'єкти інфраструктури.
Один з найбільш масштабних обстрілів стався в ніч з 31 серпня на 1 вересня, коли десятки дронів-камікадзе атакували 16 областей Росії.
Тієї ночі безпілотники уразили Московський НПЗ у Капотні, а також Каширську та Конаковську ДРЕС.
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