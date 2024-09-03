У РФ кажуть про атаку дронів на аеродром у Твері

Обстріли Росії

Впродовж останніх кількох місяців різні міста та регіони Російської Федерації майже щоночі атакують ударні бепілотники.

Цілями дронів є нафтопереробні заводи, нафтобази, військові аеродроми та інші об'єкти інфраструктури.

Один з найбільш масштабних обстрілів стався в ніч з 31 серпня на 1 вересня, коли десятки дронів-камікадзе атакували 16 областей Росії.

Тієї ночі безпілотники уразили Московський НПЗ у Капотні, а також Каширську та Конаковську ДРЕС.

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