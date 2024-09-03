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У РФ кажуть про атаку дронів на аеродром у Твері

Фото: російське місто Тверь і область атакують безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Тверська область перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони намагаються уразити аеродром на околиці обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

О 22:50 місцеві жителі помітили щонайменше один безпілотник, що летить у бік аеродрому Мігалово. Перед цим було чутно звук прольоту БПЛА.

По дрону відкрили вогонь з автоматів, працює ППО.

Обстріли Росії

Впродовж останніх кількох місяців різні міста та регіони Російської Федерації майже щоночі атакують ударні бепілотники.

Цілями дронів є нафтопереробні заводи, нафтобази, військові аеродроми та інші об'єкти інфраструктури.

Один з найбільш масштабних обстрілів стався в ніч з 31 серпня на 1 вересня, коли десятки дронів-камікадзе атакували 16 областей Росії.

Тієї ночі безпілотники уразили Московський НПЗ у Капотні, а також Каширську та Конаковську ДРЕС.

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Російська Федерація