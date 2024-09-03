RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ говорят об атаке дронов на аэродром в Твери

Фото: российский город Тверь и область атакуют беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Тверская область находится под атакой ударных беспилотников. Дроны пытаются поразить аэродром на окраине областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В 22:50 местные жители заметили по меньшей мере один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. Перед этим был слышен звук пролета БПЛА.

По дрону открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

Обстрелы России

В течение последних нескольких месяцев различные города и регионы Российской Федерации почти каждую ночь атакуют ударные беспилотники.

Целями дронов являются нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, военные аэродромы и другие объекты инфраструктуры.

Один из самых масштабных обстрелов случился в ночь с 31 августа на 1 сентября, когда десятки дронов-камикадзе атаковали 16 областей России.

В ту ночь беспилотники поразили Московский НПЗ в Капотне, а также Каширскую и Конаковскую ГРЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация