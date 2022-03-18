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РФ изменила тактику, потому что несет потери. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование ВС

Фото: ВС ВСУ уничтожили 100 российских самолетов (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Украинским военным с начала войны удалось сбить почти 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть самолетов и половину вертолетов РФ.

"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить", - сказал Юрий Игнат.

Напомним, силы ПВО Украины подбили российский истребитель Су-34 в Киевской области.

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