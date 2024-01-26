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РФ із затримкою передала раніше оприлюднений пропагандистами список пасажирів Іл-76, - Усов

П'ятниця 26 січня 2024 22:42
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РФ із затримкою передала раніше оприлюднений пропагандистами список пасажирів Іл-76, - Усов Фото: секретар координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов (facebook.com/koordshtab)
Автор: Валерія Поліщук

Росія на неодноразові звернення щодо списку пасажирів Іл-76 з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Про це заявив секретар координаційного штабу Дмитро Усов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Facebook.

Штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

При цьому опитані родичі українських захисників зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіакатастрофи. Наразі вони не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Своєю чергою голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що штаб збирає та ретельно аналізує всю наявну інформацію з приводу авіакатастрофи Іл-76 з дуже багатьох джерел.

"Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - заявив він.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.

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