У РФ істерика після заяви Кемерона: погрожує бити "по об'єктах Британії поза Україною"

Як зазначили у відомстві країни-агресора, у МЗС викликали посла Британії в РФ Найджела Кейсі, щоб "висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона".

"Н.Кейсі було жорстко ваказано на те, що ворожий випад Д.Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони при передачі Києву крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії", - сказано в повідомленні міністерства.

Як додали в МЗС, послу розповіли, що Росія вважає слова британського міністра "підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України".

"Н.Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами", - написали в російському МЗС.