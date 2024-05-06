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У РФ истерика после заявления Кэмерона: угрожает бить "по объектам Британии вне Украины"

Фото: в МИД России вызывали британского посла (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти разнервничались после того, как глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его страна разрешает Украине бить по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

Как отметили в ведомстве страны-агрессора, в МИД вызывали посла Британии в РФ Найджела Кейси, чтобы "выразить протест в связи с заявлением Кэмерона".

"Н.Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Д.Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России", - сказано в сообщении министерства. 

Как добавили в МИД, послу рассказали, что Россия считает слова британского министра "подтверждением возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Украины". 

"Н.Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - написали в российском МИДе. 

Что сказал Кэмерон

Напомним, недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в ходе своего визита в Украину заявил в интервью Reuters, что его страна разрешила украинским военным наносить удары по объектам на территории РФ британским оружием.

Он отметил, что у Украины есть право для таких атак на Россию.

К слову, Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут поражать вражеские цели в радиусе около 300 километров.

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