У РФ истерика после заявления Кэмерона: угрожает бить "по объектам Британии вне Украины"

Как отметили в ведомстве страны-агрессора, в МИД вызывали посла Британии в РФ Найджела Кейси, чтобы "выразить протест в связи с заявлением Кэмерона".

"Н.Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Д.Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России", - сказано в сообщении министерства.

Как добавили в МИД, послу рассказали, что Россия считает слова британского министра "подтверждением возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Украины".

"Н.Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - написали в российском МИДе.