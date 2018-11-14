Боевики вводят на оккупированном Донбассе систему мобильных "призывных пунктов", - ГУР

Иллюстративное фото (vk.com/dnr.live.donetsk)

Оккупанты проверят всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе

По данным украинской разведки, боевики вводят на оккупированном Донбассе систему функционирования мобильных "призывных пунктов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как сообщили в Минобороны, российское оккупационное командование наращивает меры по пополнению некомплекта личного состава в соединениях и частях 1 и 2 АК вооруженных сил РФ.

"В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей они вводят систему функционирования мобильных призывных пунктов. На их базе оккупанты планируют проведение медицинского обследования всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе в составе российских оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.

Отмечается, к лицам, которые будут уклоняться от медицинского обследования, оккупационная власть будет применять репрессивные меры. Так, в случае задержания таких лиц на блокпосту или в пункте пропуска, их будут направлять в так называемые "органы государственной безопасности", где их будут проверять на "лояльность" к российскому оккупационному режиму.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 13 ноября СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории зафиксировала размещение тяжелых вооружений с нарушением линий отвода. Там, в частности, обнаружили 5 самоходных гаубиц и 10 танков T-72.

Кроме того, боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе оккупированного Желтого.