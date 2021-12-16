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РФ використовує проти України не тільки військову агресію, а й "п'яту колону", - Данілов

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 20:34
РФ використовує проти України не тільки військову агресію, а й "п'яту колону", - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія в агресії використовує не тільки військову силу, але і "п'яту колону" всередині країни. На всі ці виклики Україна готова дати адекватну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Данілова у ході зустрічі з послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного опору", наші сили територіальної оборони і здатність суспільства до опору будуть значно посилені", - сказав секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що Росія в агресії не обмежується військовою силою, а намагається діяти в Україні через свою "п'яту колону".

Секретар РНБО підкреслив, що для ефективної протидії Росії партнерам необхідно об'єднати зусилля. "Латвія та інші країни Балтії розуміють, що таке РФ", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю агентству Reuters Данілов заявив, що Росія не відвела свої війська від кордону України. Він також зазначив, що для вторгнення на українську територію Москві буде потрібно в 5-6 разів збільшити чисельність військових.

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РНБО Латвія Олексій Данілов
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