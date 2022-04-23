РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - The Times

Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус". В акватории Черного моря действуют минимум 4 такие субмарины, с которых производятся ракетные обстрелы по далеким целям в украинском тылу.

Пуск ракет осуществляется с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.

Как полагают Саттон и Питтет, войска РФ после потопления флагмана ФМ "Москва" увеличили использование субмарин для атак, чтобы избежать рисков контратаки со стороны ВСУ и береговой охраны.

Эксперты в своем анализе указывают на данные из открытых источников о погрузке россиянами ракет "Калибр" и боеголовок на борт подлодок в военно-морских портах, что продолжалось и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Субмарины проекта 877 "Палтус" способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Такие ракеты могут долетать до целей на расстоянии до 2,5 тысячи километров.