РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - The Times

Российские войска применяют по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще, считают британские военно-морские эксперты Г.И. Саттон и Бенджамин Питтет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус". В акватории Черного моря действуют минимум 4 такие субмарины, с которых производятся ракетные обстрелы по далеким целям в украинском тылу.
Пуск ракет осуществляется с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.
Как полагают Саттон и Питтет, войска РФ после потопления флагмана ФМ "Москва" увеличили использование субмарин для атак, чтобы избежать рисков контратаки со стороны ВСУ и береговой охраны.
Эксперты в своем анализе указывают на данные из открытых источников о погрузке россиянами ракет "Калибр" и боеголовок на борт подлодок в военно-морских портах, что продолжалось и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Субмарины проекта 877 "Палтус" способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Такие ракеты могут долетать до целей на расстоянии до 2,5 тысячи километров.
Напомним, РФ начала поисковые работы на месте крушения крейсера "Москва", который был потоплен после ракетного удара ВСУ по флагману ЧФ РФ 13 апреля.
По информации СНБО, россиянам удалось спасти только 58 человек с крейсера "Москва", в то время как экипаж составлял 510 военнослужащих. А вот Минобороны РФ утверждает, что на корабле в результате пожара погиб один человек, еще 27 пропали без вести.
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