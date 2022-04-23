РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні , - The Times

Російські війська застосовують щонайменше чотири підводні човни в Чорному морі для нанесення ударів ракетами типу "Калібр" по території України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше, вважають британські військово-морські експерти Г.І. Саттон та Бенджамін Піттет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Йдеться про російські підводні човни проекту 877 "Палтус". В акваторії Чорного моря діють щонайменше 4 такі субмарини, з яких здійснюються ракетні обстріли по далеких цілях в українському тилу.
Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати.
Як вважають Саттон і Піттет, війська РФ після потоплення флагмана ФМ "Москва" збільшили використання субмарин для атак, щоб уникнути ризиків контратаки з боку ЗСУ і берегової охорони.
Експерти у своєму аналізі вказують на дані з відкритих джерел про навантаження росіянами ракет "Калібр" і боєголовок на борт підводних човнів у військово-морських портах, що продовжувалося і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Субмарини проекту 877 "Палтус" здатні запускати ракети типу "Калібр" з торпедних апаратів. Такі ракети можуть долітати до цілей на відстані до 2,5 тисячі кілометрів.
Нагадаємо, РФ почала пошукові роботи на місці аварії крейсера "Москва", який був потоплений після ракетного удару ЗСУ по флагману ЧФ РФ 13 квітня.
За інформацією РНБО, росіянам удалося врятувати тільки 58 осіб з крейсера "Москва", в той час, як екіпаж становив 510 військовослужбовців. А ось Міноборони РФ стверджує, що на кораблі в результаті пожежі загинула одна людина, ще 27 пропали безвісти.
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