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РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка, - британская разведка

Фото: Россия намерена депортировать жителей Северодонецка (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние 48 часов Россия возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые "гуманитарные коридоры" используются для депортации украинцев на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, основной фокус внимания противника сосредоточен на взятии Северодонецка - админцентра подконтрольной Украине части Луганской области. Более чем 90% ее площади уже захвачены российскими войсками.

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ЛуганскСеверодонецк