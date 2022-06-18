РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка, - британская разведка

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.