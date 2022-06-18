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РФ використовує "гуманітарні" коридори для депортації жителів Сєвєродонецька, - британська розвідка

Фото: Росія має намір депортувати жителів Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні 48 годин Росія відновила свої зусилля з наступу на південь від Ізюма з метою заглибитися в Донецьку область і оточити Сєвєродонецьк. Так звані "гуманітарні коридори" використовуються для депортації українців на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, з 14 червня офіційні особи Росії заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сєвєродонецька.

"У Росії є прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів в якості механізму для маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, українські громадяни, які застрягли в Сєвєродонецьку, швидше за все, з підозрою поставляться до використання запропонованого коридору. Варіанти покинути місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх в місто Сватове, в глибині окупованої Росією території.

"Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не приймуть пропозиції вийти через коридор, росіяни, швидше за все, зроблять з цього виправдання в тому, що роблять менше відмінностей між ними і будь - якими українськими військовими цілями в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, основний фокус уваги противника зосереджений на взяття Сєвєродонецька - адмінцентру підконтрольної Україні частини Луганської області. Більш ніж 90% її площі вже захоплені російськими військами.

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ЛуганськСєвєродонецьк