РФ не может использовать свою боевую массу из-за отсутствия навыков, - британская разведка

Российские войска не могут использовать в полной мере свою боевую массу в Украине из-за отсутствия навыков на уровне подразделений. А также сталкивается с ослаблением боевого духа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, Россия пытается исправить свои проблемы, которые сдерживают ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

Однако она по-прежнему сталкивается со значительными вызовами. В частности, объединение истощенных подразделений, которые были разбиты на северо-востоке Украины, привело к ослаблению боевого духа.

"Недостатки в тактической координации русских остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные успехи", - говорится в сообщении.