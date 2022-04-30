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РФ не может использовать свою боевую массу из-за отсутствия навыков, - британская разведка

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Лондон, Суббота 30 апреля 2022 09:16
РФ не может использовать свою боевую массу из-за отсутствия навыков, - британская разведка Фото: российские войска не могут в полной мере развернуть наступление (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска не могут использовать в полной мере свою боевую массу в Украине из-за отсутствия навыков на уровне подразделений. А также сталкивается с ослаблением боевого духа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, Россия пытается исправить свои проблемы, которые сдерживают ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

Однако она по-прежнему сталкивается со значительными вызовами. В частности, объединение истощенных подразделений, которые были разбиты на северо-востоке Украины, привело к ослаблению боевого духа.

"Недостатки в тактической координации русских остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные успехи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что противник продолжает перегруппировку и усиление своих войск.

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