РФ не може використовувати свою бойову масу через відсутність навичок, - британська розвідка
Російські війська не можуть використовувати повною мірою свою бойову масу в Україні через відсутність навичок на рівні підрозділів. А також стикається з ослабленням бойового духу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерство оборони Великобританії.
За даними британської розвідки, Росія намагається виправити свої проблеми, які стримують її вторгнення, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання і спрощення управління і контролю.
Однак вона як і раніше стикається зі значними викликами. Зокрема, об'єднання виснажених підрозділів, які були розбиті на північному сході України, призвело до ослаблення бойового духу.
"Недоліки в тактичній координації росіян залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні успіхи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що противник продовжує перегрупування і посилення своїх військ.
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