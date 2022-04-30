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РФ не може використовувати свою бойову масу через відсутність навичок, - британська розвідка

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Лондон, Субота 30 квітня 2022 09:16
РФ не може використовувати свою бойову масу через відсутність навичок, - британська розвідка Фото: російські війська не можуть повною мірою розгорнути наступ (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська не можуть використовувати повною мірою свою бойову масу в Україні через відсутність навичок на рівні підрозділів. А також стикається з ослабленням бойового духу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерство оборони Великобританії.

За даними британської розвідки, Росія намагається виправити свої проблеми, які стримують її вторгнення, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання і спрощення управління і контролю.

Однак вона як і раніше стикається зі значними викликами. Зокрема, об'єднання виснажених підрозділів, які були розбиті на північному сході України, призвело до ослаблення бойового духу.

"Недоліки в тактичній координації росіян залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні успіхи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що противник продовжує перегрупування і посилення своїх військ.

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