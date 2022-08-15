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РФ может использовать бывших афганских офицеров против США

Фото: США эвакуируют афганцев, которые сотрудничали с военными (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Республиканцы из Комитета по международным делам Палаты представителей США опубликовали доклад, посвященный первой годовщине захвата Кабула талибами.

"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - заявили республиканцы.

Однако сотни обученных в США спецназовцев и других бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.

Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", - говорится в докладе республиканцев.

В докладе такую возможность называют серьезным риском для национальной безопасности, поскольку эти афганцы знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества.

В докладе республиканцев новые подробности операции по эвакуации дополняются показаниями членов Конгресса, военными и новостными сообщениями.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

В июле 2022 гола президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

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Афганистан