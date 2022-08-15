РФ може використовувати колишніх афганських офіцерів проти США

Республіканці з Комітету з міжнародних справ Палати представників США опублікували доповідь, присвячену першій річниці захоплення Кабула талібами.

"Це особливо актуально, враховуючи повідомлення про те, що деякі колишні афганські військовослужбовці втекли до Ірану", - заявили республіканці.

Проте сотні навчених в США спецпризначенців та інших колишніх співробітників служб безпеки, а також члени їх сімей залишаються в Афганістані на тлі повідомлень про те, що таліби вбивають і катують колишніх афганських чиновників.

Ці колишні співробітники "можуть бути набрані або примушені до роботи на одного з супротивників Америки, які зберігають свою присутність в Афганістані, включаючи Росію, Китай або Іран", - йдеться в доповіді республіканців.

У доповіді таку можливість називають серйозним ризиком для національної безпеки, оскільки ці афганці знають тактику, методи і процедури американських військових і розвідувальної спільноти.

У доповіді республіканців нові подробиці операції з евакуації доповнюються свідченнями членів Конгресу, військовими і новинними повідомленнями.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. 31 Серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.

У липні 2022 року президент США Джо Байден повідомив Конгрес про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО.