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Байден исключит Афганистан из числа основных союзников США вне НАТО

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Вашингтон, Четверг 07 июля 2022 06:23
Байден исключит Афганистан из числа основных союзников США вне НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Белого дома.

В заявлении, которое Байден направил Конгрессу, говорится, что он намерен "отменить включение Афганистана в число основных союзников".

В 2012 году Штаты назвали Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО, что открыло путь для двух стран для поддержки оборонных и экономических отношений.

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

По данным Государственного департамента, с аннулированием статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

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