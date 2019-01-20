РФ шукає способи тиску на адвокатів українських моряків, - Джелялов

Фото: Наріман Джеляль (facebook.com/nariman.dzhelyal)

Джелялов вважає, що РФ не очікувала такої підтримки українських моряків в окупованому Криму

Заступник голови Меджлісу крымскоготатарского народу Наріман Джеляль повідомив, що в окупованому Криму готуються спроби тиску на адвокатов які беруть участь в захисті захоплених військами РФ українських моряків біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джелялова Facebook.

"Ми цілком можемо очікувати чергові спроби тиску на адвокатів, за прикладом Фейгіна, Полозова, Курбедінова, Беньяша та ін. з метою, як мінімум спонукати їх відмовитися від захисту військовополонених українських моряків, або, як максимум, позбавити їх взагалі права займатися адвокатською практикою", - заявив Джеляль.

Також він підкреслив, що це може призвести до серйозних наслідків, якщо десятки нинішніх і майбутніх політв'язнів залишаться без захисту.

Джелялов зазначив, що влада РФ не могла очікувати, що на захист українських моряків стануть жителі Криму, серед яких і адвокати.

"Упевнений, що в кримському керівництві цей факт був сприйнятий мало не як особисту образу, черговий саботаж пропагандистської картинки загальної злагоди та добробуту у Криму", - повідомив Джеляль.

Заступник голови Меджлісу підкреслив, що напередодні стало відоме про те, що "група серйозних дядьків" шукає варіанти для тиску на адвокатів для того, щоб вони відмовилися від захисту українських полонених моряків.

Нагадаємо, один з полонених українських моряків потребує медичному обстеженні. За словами адвоката, поранення руки, яке Сорока отримав під час нападу ВМС РФ на українські кораблі в Керченській протоці, досі не відновлюється.