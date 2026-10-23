Україна і РФ домовилися про припинення вогню в Олешках, - Білий дім

Як зазначається, тимчасова тиша на лінії фронту набуде чинності 29 жовтня 2026 року. Головна мета домовленостей - порятунок цивільних, які опинилися в скрутному становищі на межі катастрофи.

Реалізація гуманітарної місії передбачає припинення бойових дій для евакуації та доставки вантажів. Оцінку потреб проводитимуть невійськові цивільні лідери обох країн безпосередньо у домівках мешканців.

Люди зможуть самостійно обрати напрямок для виїзду, зокрема до України або Росії. Весь процес супроводжуватимуть представники незалежної американської медіа-організації для гарантії дотримання умов.

Гуманітарні вантажі охоплюватимуть медикаменти, питну воду та харчі. Особливу увагу приділять літнім людям, які потребують термінового медичного догляду.

До початку повномасштабного вторгнення в Олешках мешкало близько 24 тисяч осіб. Нині в місті залишається орієнтовно 1700-2000 жителів та приблизно 50 дітей.

Населений пункт постійно перебуває під обстрілами та залишається відрізаним від стабільного постачання.

Дороги навколо міста щільно заміновані, а електропостачання працює з обмеженнями. Ситуація додатково ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, коли під водою опинилося близько 90% території міста.