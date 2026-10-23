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Україна і РФ домовилися про припинення вогню в Олешках, - Білий дім

16:50 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Окуповане місто Олешки Херсонської області (facebook.com_dmytro.lubinets)

В окупованих Олешках на Херсонщині оголосять локальне припинення вогню. Це дозволить вивезти цивільних мешканців та завезти в місто воду, ліки і продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як зазначається, тимчасова тиша на лінії фронту набуде чинності 29 жовтня 2026 року. Головна мета домовленостей - порятунок цивільних, які опинилися в скрутному становищі на межі катастрофи.

Реалізація гуманітарної місії передбачає припинення бойових дій для евакуації та доставки вантажів. Оцінку потреб проводитимуть невійськові цивільні лідери обох країн безпосередньо у домівках мешканців.

Люди зможуть самостійно обрати напрямок для виїзду, зокрема до України або Росії. Весь процес супроводжуватимуть представники незалежної американської медіа-організації для гарантії дотримання умов.

Гуманітарні вантажі охоплюватимуть медикаменти, питну воду та харчі. Особливу увагу приділять літнім людям, які потребують термінового медичного догляду.

До початку повномасштабного вторгнення в Олешках мешкало близько 24 тисяч осіб. Нині в місті залишається орієнтовно 1700-2000 жителів та приблизно 50 дітей.

Населений пункт постійно перебуває під обстрілами та залишається відрізаним від стабільного постачання.

Дороги навколо міста щільно заміновані, а електропостачання працює з обмеженнями. Ситуація додатково ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, коли під водою опинилося близько 90% території міста.

Нагадаємо, що Україна раніше наблизилася до вирішення питання вивезення цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Ситуація в населеному пункті залишається критичною - люди потерпають від нестачі їжі та ліків, що ставить під загрозу їхні життя.

Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україна опинилася на фінішній прямій у питанні евакуації з Олешок.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах, через що закликав міжнародну спільноту до негайного втручання.

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ОлешкиВійна в УкраїніокупанціяХерсонська область