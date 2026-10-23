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Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, - Белый дом

16:50 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Оккупированный город Олешки Херсонской области (facebook.com_dmytro.lubinets)

В оккупированных Олешках Херсонской области объявят локальное прекращение огня. Это позволит вывезти гражданских жителей и ввезти в город воду, лекарства и продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, временная тишина на линии фронта вступит в силу 29 октября 2026 года. Главная цель договоренностей - спасение гражданских, оказавшихся в затруднительном положении на грани катастрофы.

Реализация гуманитарной миссии предполагает прекращение боевых действий по эвакуации и доставке грузов. Оценку потребностей будут проводить невоенные гражданские лидеры обеих стран непосредственно в домах жителей.

Люди смогут самостоятельно выбрать направление для выезда, в частности, в Украину или Россию. Весь процесс будут сопровождать представители независимой американской медиаорганизации для гарантии соблюдения условий.

Гуманитарные грузы будут охватывать медикаменты, питьевую воду и продукты. Особое внимание уделят пожилым людям, нуждающимся в срочном медицинском уходе.

До начала полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек. В настоящее время в городе остается ориентировочно 1700-2000 жителей и около 50 детей.

Населённый пункт постоянно находится под обстрелами и остается отрезанным от стабильного снабжения.

Дороги вокруг города плотно заминированы, а электроснабжение работает с ограничениями. Ситуация дополнительно усугубилась после подрыва Каховской ГЭС, когда под водой оказалось около 90% территории города.

Напомним, что Украина ранее приблизилась к решению вопроса вывоза гражданского населения из временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Ситуация в населенном пункте остается критической – люди страдают от нехватки пищи и лекарств, что ставит под угрозу их жизнь.

Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Украина оказалась на финишной прямой в вопросе эвакуации из Олешек.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках, из-за чего призвал международное сообщество к немедленному вмешательству.

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