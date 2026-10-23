Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, - Белый дом

Как отмечается, временная тишина на линии фронта вступит в силу 29 октября 2026 года. Главная цель договоренностей - спасение гражданских, оказавшихся в затруднительном положении на грани катастрофы.

Реализация гуманитарной миссии предполагает прекращение боевых действий по эвакуации и доставке грузов. Оценку потребностей будут проводить невоенные гражданские лидеры обеих стран непосредственно в домах жителей.

Люди смогут самостоятельно выбрать направление для выезда, в частности, в Украину или Россию. Весь процесс будут сопровождать представители независимой американской медиаорганизации для гарантии соблюдения условий.

Гуманитарные грузы будут охватывать медикаменты, питьевую воду и продукты. Особое внимание уделят пожилым людям, нуждающимся в срочном медицинском уходе.

До начала полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек. В настоящее время в городе остается ориентировочно 1700-2000 жителей и около 50 детей.

Населённый пункт постоянно находится под обстрелами и остается отрезанным от стабильного снабжения.

Дороги вокруг города плотно заминированы, а электроснабжение работает с ограничениями. Ситуация дополнительно усугубилась после подрыва Каховской ГЭС, когда под водой оказалось около 90% территории города.