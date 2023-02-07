РФ так і не надала житло та виплати депортованим жителям Херсонської області, - ЦНС

"Окупанти проводять політику виживання українців зі своєї землі, обіцяючи надати нове житло у РФ. Проте своєї обіцянки Кремль не виконує", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканців Херсонської області вивезли до Томської області РФ та обіцяли надати житло і одноразову допомогу розміром у 100 тисяч рублів.

У ЦНС повідомили, що ці люди не отримали нічого з обіцяного, натомість їх змушують отримувати російські паспорти.

"Ворог створює на захоплених районах гуманітарну кризу, а відповідальність перекладає на Україну. З населених пунктів вивозять аптеки, лікарні й блокують соціальні виплати України. Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом та не отримувати паспорт РФ", - додали наостанок.