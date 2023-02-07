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РФ так і не надала житло та виплати депортованим жителям Херсонської області, - ЦНС

Фото: РФ так і не надала житло та виплати депортованим жителям Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителям Херсонської області, яких окупанти депортували на територію РФ, так і не надали житло та обіцяних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти проводять політику виживання українців зі своєї землі, обіцяючи надати нове житло у РФ. Проте своєї обіцянки Кремль не виконує", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканців Херсонської області вивезли до Томської області РФ та обіцяли надати житло і одноразову допомогу розміром у 100 тисяч рублів.

У ЦНС повідомили, що ці люди не отримали нічого з обіцяного, натомість їх змушують отримувати російські паспорти.

"Ворог створює на захоплених районах гуманітарну кризу, а відповідальність перекладає на Україну. З населених пунктів вивозять аптеки, лікарні й блокують соціальні виплати України. Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом та не отримувати паспорт РФ", - додали наостанок.

Нагадаємо, що окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялось, в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу для покращення демографії.

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