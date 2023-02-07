РФ так и не предоставила жилье и выплаты депортированным жителям Херсонской области, - ЦНС

"Оккупанты проводят политику выживания украинцев со своей земли, обещая предоставить новое жилье в РФ. Однако свое обещание Кремль не выполняет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей Херсонской области вывезли в Томскую область РФ и обещали предоставить жилье и единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.

В ЦНС сообщили, что эти люди не получили ничего из обещанного, а их заставляют получать российские паспорта.

"Враг создает на захваченных районах гуманитарный кризис, а ответственность перекладывает на Украину. Из населенных пунктов вывозят аптеки, больницы и блокируют социальные выплаты Украины. Центр национального сопротивления призывает не сотрудничать с врагом и не получать паспорт РФ", - добавили напоследок.