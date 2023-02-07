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РФ так и не предоставила жилье и выплаты депортированным жителям Херсонской области, - ЦНС

Фото: РФ так и не предоставила жилье и выплаты депортированным жителям Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителям Херсонской области, которых оккупанты депортировали на территорию РФ, так и не предоставили жилье и обещанные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты проводят политику выживания украинцев со своей земли, обещая предоставить новое жилье в РФ. Однако свое обещание Кремль не выполняет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей Херсонской области вывезли в Томскую область РФ и обещали предоставить жилье и единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.

В ЦНС сообщили, что эти люди не получили ничего из обещанного, а их заставляют получать российские паспорта.

"Враг создает на захваченных районах гуманитарный кризис, а ответственность перекладывает на Украину. Из населенных пунктов вывозят аптеки, больницы и блокируют социальные выплаты Украины. Центр национального сопротивления призывает не сотрудничать с врагом и не получать паспорт РФ", - добавили напоследок.

Напомним, что оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.

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