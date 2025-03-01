Росія і Китай намагаються вербувати незадоволених федеральних службовців США, - CNN

Анонімні джерела, що знайомі з нещодавніми даними розвідки США повідомили виданню, що іноземні вороги, включаючи Росію та Китай, нещодавно наказали своїм розвідувальним службам посилити вербування федеральних службовців США, які працюють у сфері національної безпеки. Основна увага приділяється тим, хто був звільнений або відчуває, що незабаром може бути звільнений.

За даними CNN, розвіддані вказують на те, що іноземні вороги прагнуть використати зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральної робочої сили.

За словами двох джерел, Росія та Китай зосереджують свої зусилля на:

нещодавно звільнених співробітниках із допуском до служби безпеки,

співробітниках, які перебувають на випробувальному терміні,

співробітниках, яким загрожує звільнення,

співробітниках, які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США та життєво важливу урядову бюрократію.

За словами двох джерел, щонайменше дві країни вже створили веб-сайти з найму персоналу та почали агресивно націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.

Згідно з частково відредагованою копією, яку переглянув CNN, у документі, опублікованому Службою кримінальних розслідувань Військово-морських сил США, говориться, що розвідувальне співтовариство з "високою впевненістю" оцінило, що іноземні вороги намагалися найняти федеральних службовців і "заробити" на планах адміністрації Трампа щодо масових звільнень.

У ньому додали, що офіцерам іноземної розвідки було наказано шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit.

"Не потрібно багато фантазії, щоб побачити, що ці відкинуті федеральні працівники з багатими інституційними знаннями є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", - повідомило одне з джерел CNN.