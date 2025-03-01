Росія і Китай намагаються вербувати незадоволених федеральних службовців США, - CNN
Російська Федерація та Китай намагаються вербувати федеральних службовців США. Особлива увага приділяється тим, хто був звільнений в результаті значних скорочень робочих місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Анонімні джерела, що знайомі з нещодавніми даними розвідки США повідомили виданню, що іноземні вороги, включаючи Росію та Китай, нещодавно наказали своїм розвідувальним службам посилити вербування федеральних службовців США, які працюють у сфері національної безпеки. Основна увага приділяється тим, хто був звільнений або відчуває, що незабаром може бути звільнений.
За даними CNN, розвіддані вказують на те, що іноземні вороги прагнуть використати зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральної робочої сили.
За словами двох джерел, Росія та Китай зосереджують свої зусилля на:
- нещодавно звільнених співробітниках із допуском до служби безпеки,
- співробітниках, які перебувають на випробувальному терміні,
- співробітниках, яким загрожує звільнення,
- співробітниках, які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США та життєво важливу урядову бюрократію.
За словами двох джерел, щонайменше дві країни вже створили веб-сайти з найму персоналу та почали агресивно націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.
Згідно з частково відредагованою копією, яку переглянув CNN, у документі, опублікованому Службою кримінальних розслідувань Військово-морських сил США, говориться, що розвідувальне співтовариство з "високою впевненістю" оцінило, що іноземні вороги намагалися найняти федеральних службовців і "заробити" на планах адміністрації Трампа щодо масових звільнень.
У ньому додали, що офіцерам іноземної розвідки було наказано шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit.
"Не потрібно багато фантазії, щоб побачити, що ці відкинуті федеральні працівники з багатими інституційними знаннями є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", - повідомило одне з джерел CNN.
Скорочення робочих місць в США
Нагадаємо, що Трамп та американський мільярдер Ілон Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду, намагаються скоротити державні витрати в адміністрації президента.
Зокрема Департамент урядової ефективності Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.
Департамент також скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
А днями Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць у рамках ініціативи Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили. За даними Reuters, скорочення, які мають відбутися наступного тижня, є невеликою частиною від 50 тисяч втрачених робочих місць у Міноборони США.
Зауважимо, що Трамп закликав Ілона Маска бути більш агресивним щодо скорочення федерального уряду.
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