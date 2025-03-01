Россия и Китай пытаются вербовать недовольных федеральных служащих США, - CNN

Российская Федерация и Китай пытаются вербовать федеральных служащих США. Особое внимание уделяется тем, кто был уволен в результате значительных сокращений рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Анонимные источники, знакомые с недавними данными разведки США сообщили изданию, что иностранные враги, включая Россию и Китай, недавно приказали своим разведывательным службам усилить вербовку федеральных служащих США, работающих в сфере национальной безопасности. Основное внимание уделяется тем, кто был уволен или чувствует, что вскоре может быть уволен.

По данным CNN, разведданные указывают на то, что иностранные враги стремятся использовать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по проведению массовых увольнений федеральной рабочей силы.

По словам двух источников, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на:

недавно уволенных сотрудниках с допуском к службе безопасности,

сотрудниках, находящихся на испытательном сроке,

сотрудниках, которым грозит увольнение,

сотрудниках, которые могут обладать ценной информацией о критической инфраструктуре США и жизненно важной правительственной бюрократии.

По словам двух источников, по меньшей мере две страны уже создали веб-сайты по найму персонала и начали агрессивно нацеливаться на федеральных служащих в LinkedIn.

Согласно частично отредактированной копии, которую просмотрел CNN, в документе, опубликованном Службой уголовных расследований Военно-морских сил США, говорится, что разведывательное сообщество с "высокой уверенностью" оценило, что иностранные враги пытались нанять федеральных служащих и "заработать" на планах администрации Трампа по массовым увольнениям.

В нем добавили, что офицерам иностранной разведки было приказано искать потенциальные источники в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit.