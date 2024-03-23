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РФ хотіла вчорашнім ударом спричинити повний блекаут в Україні, - Міненерго

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники планували своїм вчорашнім масованим ударом вранці 22 березня із застосуванням ракет та дронів-камікадзе по Україні спричинити повний блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновника, атака у п'ятницю була "наймасштабнішою за всю історію атак на енергетику".

"Ворог застосував одночасно понад 150 різних засобів ураження. Це суттєве випробування для енергосистеми. Метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі", - сказав глава Міненерго.

Щодо наслідків та ситуації станом на сьогодні, то Галущенко заявив про вплив вчорашнього ворожого масованого удару на споживачів у 12 областях України.

Міністр додав, що найбільше постраждали Харківська, Одеська та Хмельницька області.

Крім того, складна ситуація наразі на Дніпровській ГЕС, де триває усунення наслідків ракетних ударів. На станції після чого буде оцінюватися час, потрібний для відновлювальних робіт.

Глава Міненерго зазначив, що відновлювальні роботи тривають, критичну інфраструктуру заживлено в усіх регіонах. 

Масований обстріл РФ по Україні 22 березня

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня влаштували масований комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Зокрема, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів. 

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме: 55 "Шахедів"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими.

Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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