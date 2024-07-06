РФ хотіла узяти Одесу в кільце і потім висадити морський десант, - командувач ВМС

"Морська десантна операція, як правило, це не основний вид операцій при повномасштабних бойових діях. Це допоміжна операція на приморському напрямку. Для її проведення противник спочатку мав досягти успіху на суші. Не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти його з півночі, щоб узяти Одесу в кільце. І ось тоді мало сенс робити висадку", - розповів командувач Військово-морських сил.

За даними Неїжпапа, ці плани зірвала українська 80-та десантно-штурмова бригада, яка зупинила російську колону під Вознесенськом.

За його словами, від початку повномасштабної агресії ворожий флот вів біля узбережжя Одеської області демонстраційні дії. Він сформував угруповання десантних кораблів із повним бригадним комплектом морської піхоти.

Були там і кораблі вогневої підтримки, забезпечення, група ізоляції району бойових дій: противник остерігався НАТОвських кораблів.

