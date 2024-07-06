РФ хотела взять Одессу в кольцо и потом высадить морской десант, - командующий ВМС

"Морская десантная операция, как правило, это не основной вид операций при полномасштабных боевых действиях. Это вспомогательная операция на приморском направлении. Для ее проведения противник сначала должен был достичь успеха на суше. Не овладеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а обойти его с севера, чтобы взять Одессу в кольцо. И вот тогда имело смысл делать высадку", - рассказал командующий Военно-морских сил.

По данным Неижпапа, эти планы сорвала украинская 80-я десантно-штурмовая бригада, которая остановила российскую колонну под Вознесенском.

По его словам, с начала полномасштабной агрессии вражеский флот вел у побережья Одесской области демонстрационные действия. Он сформировал группировку десантных кораблей с полным бригадным комплектом морской пехоты.

Были там и корабли огневой поддержки, обеспечения, группа изоляции района боевых действий: противник остерегался НАТОвских кораблей.