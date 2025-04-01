РФ хотіла перекинути окупантів через Оскіл: Сили оборони зупинили штурми біля Куп’янська

Як розповіли військові, на Куп’янському напрямку піхотні атаки ворога було успішно відбито біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Загризового.

"Противник знов намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення його просування та переміщення", - сказано у повідомленні.

Бої за Куп'янськ

Минулого року мережею поширилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Тоді українські військові змогли відбити атаку.

Також ми писали про те, що на початку лютого цього року російські війська вже намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Завдяки влучним ударам Сил оборони було завдано ураження по противнику, окупантів було знищено.

Тиждень тому бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. В результаті було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

Як розповів речник Держкордон служби Андрій Демченко, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку, але ворога виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.