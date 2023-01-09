В Іркутській області горів військкомат: припускають підпал

У російському місті Братськ Іркутської області в ніч на 9 січня горів військкомат. Причиню пожежі, ймовірно, був підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа у центральному військкоматі на вулиці Рябіновій виникла після 2:00. Вогонь сильно пошкодив другий поверх будівлі. Поліцейські, які знаходилися недалеко, стверджують, що причиною загоряння була несправність електрики.

Фото: у російському Братську вночі горів військкомат (t.me/bratchane)

Водночас у деяких пабліках повідомляють, що пожежа виникла через підпал. За даними ЗМІ, у момент пожежі у військкоматі знаходилися жінка-охоронець та поліцейський, ніхто не постраждав.

"Коли оглянули камери, на місці помітили чоловіка підозрілого типу, одягненого на все чорне. Він переліз через металеву огорожу. Передбачуваного палія шукають", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Також місцеві жителі зазначають, що центральний військкомат не проводив мобілізацію, цим нібито займався інший комісаріат.