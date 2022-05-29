РФ хочет запутать аудиторию заявлениями о "разблокировании" зерна, - разведка Британии

Там напоминают, что заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 25 мая заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, которые перевозят продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход кораблей.

"Просьба Руденко с Украины разминировать следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, хотя бы неубедительных, чтобы затруднить понимание аудитории", - считают в британской разведке.

Таким образом РФ хочет, чтобы Украина пошла на минирование из-за угрозы высадки российского десанта, которое сохраняется и сейчас.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность в собственных политических целях, а затем представить себя умным игроком и обвинить Запад во всех неудачах”, - говорится в отчете.

Однако, как отмечают в британской разведке, попытки РФ добиться снижения жесткости международных санкций также подчеркивает ее стресс.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Впрочем, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

При этом Путин обвинил западные страны в принятии решений, приведших к кризису с поставками продовольствия.

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