РФ хоче заплутати аудиторію заявами про "розблокування" зерна, - розвідка Британії

Там нагадують, що заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко 25 травня заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій.

Міністр також попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити прохід кораблів.

"Прохання Руденка до України розмінувати слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, хоча б непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії", - вважають у британській розвідці.

Таким чином РФ хоче, щоб Україна пішла на мінування через загрозу висадки російського десанту, яке зберігається і зараз.

"Росія продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку у власних політичних цілях, а потім уявити себе розумним гравцем та звинуватити Захід у всіх невдачах”, - йдеться у звіті.

Однак, як зазначають у британській розвідці, спроби РФ домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій також підкреслює її стрес.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Втім, нещодавно Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції.

При цьому Путін звинуватив західні країни у прийнятті рішень, що призвели до кризи з постачанням продовольства.

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