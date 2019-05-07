РФ хочет упростить выдачу разрешений на временное проживание украинцев

Фото: правительство РФ (Интерфакс)

Законопроект в случае принятия также упростит получение вида на жительств в РФ

Правительство Российской Федерации собирается рассмостреть законопроект об упрощении порядка предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство для украинцев. Как информирует РБК-Украина, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Документ позволит в частности получить разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине.

Также законопроектом предлагается сократить с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

В новелле законопроекта также говорится о введении бессрочного вида на жительство.

Напомним, 24 апреля 2019 президент Росии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке.