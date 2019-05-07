РФ хоче спростити видачу дозволів на тимчасове проживання українців

Фото: уряд РФ (Інтерфакс)

Законопроект у разі прийняття також спростить отримання виду на проживання в РФ

Уряд Російської Федерації має намір рассмостреть законопроект про спрощення порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання для українців. Як інформує РБК-Україна, про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на прес-службу уряду.

Документ дозволить зокрема отримати дозвіл на тимчасове проживання окремим категоріям іноземних громадян без урахування квоти, яка затверджується урядом Росії. Ця норма, зокрема, буде поширюватися на громадян України й осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Також законопроектом пропонується скоротити з шести до чотирьох місяців терміни розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання.

У новелі законопроекту також йдеться про введення безстрокової посвідки на проживання.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.