ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ хоче спростити видачу дозволів на тимчасове проживання українців

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 06:46
РФ хоче спростити видачу дозволів на тимчасове проживання українців
Фото: уряд РФ (Інтерфакс)

Законопроект у разі прийняття також спростить отримання виду на проживання в РФ

Уряд Російської Федерації має намір рассмостреть законопроект про спрощення порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання для українців. Як інформує РБК-Україна, про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на прес-службу уряду.

Документ дозволить зокрема отримати дозвіл на тимчасове проживання окремим категоріям іноземних громадян без урахування квоти, яка затверджується урядом Росії. Ця норма, зокрема, буде поширюватися на громадян України й осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Також законопроектом пропонується скоротити з шести до чотирьох місяців терміни розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання.

У новелі законопроекту також йдеться про введення безстрокової посвідки на проживання.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

У "ЛНР" відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів РФ Україна зможе отримати дані громадян, які оформили російські паспорти, - МінТОТ
Новини України Російська ФедераціяДНРпаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся