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РФ хочет полностью контролировать доступ к Черному морю, - разведка Британии

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Четверг 05 мая 2022 08:02
РФ хочет полностью контролировать доступ к Черному морю, - разведка Британии Фото: РФ хочет полностью контролировать доступ к Черному морю (vpk.name)
Автор: Артур Родивилов

Россия продолжает нападения на ключевые города - Одессу, Херсон и Мариуполь. Это намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.

В частности, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, отметили в разведке.

Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать.

Напомним, по данным Генштаба, вчера оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

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