РФ не хочет подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности

Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности. В них участвуют только США и РФ.
Об этом заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам - США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", - рассказал Руденко.
Отметим, союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией о вопросе гарантий безопасности и их формате.
Напомним, США представят России свой перечень обеспокоенностей.
Как ранее сообщали Bloomberg, США ознакомились с предложениями от Российской Федерации по "гарантиям безопасности". Готовятся дать ответ уже на этой неделе.