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РФ не хоче підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 12:34
РФ не хоче підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки Фото: заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко (Facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія не бачить необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки. У них беруть участь тільки США і РФ.

Про це заявив заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

"Поки наші проекти договорів були передані лише двом суб'єктам - США і Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, звісно, Україна в курсі, як і всі інші. На даному етапі ми не бачимо необхідності в їх участі", - розповів Руденко.

Зазначимо, союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією про питання гарантій безпеки та їх формат.

Нагадаємо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.

Як раніше повідомляли Bloomberg, США ознайомилися з пропозиціями від Російської Федерації щодо "гарантій безпеки". Готуються дати відповідь вже цього тижня.

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