РФ не хоче підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки
Росія не бачить необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки. У них беруть участь тільки США і РФ.
Про це заявив заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
"Поки наші проекти договорів були передані лише двом суб'єктам - США і Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, звісно, Україна в курсі, як і всі інші. На даному етапі ми не бачимо необхідності в їх участі", - розповів Руденко.
Зазначимо, союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією про питання гарантій безпеки та їх формат.
Нагадаємо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.
Як раніше повідомляли Bloomberg, США ознайомилися з пропозиціями від Російської Федерації щодо "гарантій безпеки". Готуються дати відповідь вже цього тижня.