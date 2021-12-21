РФ не хоче підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки

Росія не бачить необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про гарантії безпеки. У них беруть участь тільки США і РФ.

"Поки наші проекти договорів були передані лише двом суб'єктам - США і Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, звісно, Україна в курсі, як і всі інші. На даному етапі ми не бачимо необхідності в їх участі", - розповів Руденко.

Зазначимо, союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією про питання гарантій безпеки та їх формат.